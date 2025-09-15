Опрос: 26% россиян мечтают нанять догситтера

Корпорация «Девелопмент-Юг» провела опрос, согласно которому каждый четвертый респондент в России хочет нанять помощника для прогулок с собакой и переложить эту обязанность, сообщает Газета.ru .

Супругов или детей погулять с собакой просят еще 18% участвовавших в исследовании россиян, еще треть опрошенных (35%) выгуливают своего питомца от одного до двух раз в течение дня. Около 20% жителей России имеют возможность выгуливать собаку три раза в день и более.

Свыше 30% участников исследования выразили заинтересованность в наличии зоомагазинов, ветеринарных аптек и кафе, куда можно прийти с питомцем, непосредственно на территории их жилого комплекса.

Респонденты утверждают, что для комфортного проживания с животными в ЖК им не хватает подобных заведений. Примерно 20% опрошенных подчеркивают важность дружелюбных и понимающих соседей, толерантных к животным, как ключевой аспект комфортной жизни в ЖК.

В опросе приняли участие 1500 россиян в возрасте от восемнадцати лет.