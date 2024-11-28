Определены сроки и места финального этапа Всероссийской олимпиады школьников

Министерство просвещения Российской Федерации опубликовало приказ «Об определении сроков и мест проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2024/25 учебном году по каждому общеобразовательному предмету». Всероссийская олимпиада школьников пройдет с 15 марта по 30 апреля 2025 года по 24 предметам в разных городах России, в том числе и в Подмосковье, сообщила пресс-служба министерства.

В заключительном этапе могут участвовать ученики 9-11 классов, которые получили необходимое количество баллов, а также призеры и победители прошлогоднего финала и участники по квоте.

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников в 2024/25 учебном году пройдет:

15–22 марта — искусство (МХК) (место проведения — Республика Татарстан);

17–22 марта — испанский язык (место проведения — г. Москва);

17–24 марта — астрономия (место проведения — Московская область);

21–28 марта — обществознание (место проведения — Свердловская область);

23–30 марта — химия (место проведения — Ямало-Ненецкий автономный округ);

24–29 марта — немецкий язык (место проведения — Республика Башкортостан);

25–30 марта — информатика (место проведения — федеральная территория «Сириус»);

31 марта — 5 апреля — итальянский язык, китайский язык (место проведения — г. Москва);

3–10 апреля — история (место проведения — Республика Северная Осетия — Алания);

4–10 апреля — физика (место проведения — Республика Мордовия);

7–14 апреля — русский язык (место проведения — Республика Татарстан);

11–16 апреля — экология (место проведения — Ульяновская область);

12–18 апреля — физическая культура (место проведения — Республика Саха (Якутия));

12–19 апреля — право (место проведения — г. Москва);

14–19 апреля — французский язык (место проведения — Самарская область);

16–22 апреля — математика (место проведения — федеральная территория «Сириус»);

18–25 апреля — труд (технология) (место проведения — Республика Татарстан);

21–26 апреля — география (место проведения — Кабардино-Балкарская Республика);

21–27 апреля — литература (место проведения — Псковская область);

22–30 апреля — основы безопасности и защиты Родины (место проведения — Нижегородская область);

23–30 апреля — английский язык (место проведения — г. Москва);

23–30 апреля — экономика (место проведения — г. Москва);

24–30 апреля — биология (место проведения — федеральная территория «Сириус»).

Всероссийскую олимпиаду школьников проводят каждый год. Она состоит из 4 этапов — школьного, муниципального, регионального и заключительного. Дипломы призеров и победителей заключительного этапа олимпиады, которые действуют один год, дают обладателю право поступить в ведущие вузы станы без сдачи профильных экзаменов. Подробнее информацию об олимпиаде можно узнать по ссылке.

Призерам и победителям заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников дают возможность поучаствовать в учебно-тренировочных и установочных сборах по подготовке и формированию сборных команд страны для участия в международных олимпиадах.