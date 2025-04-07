Определены полуфиналисты турнира «Математические бои» Балашихинской школьной лиги

Завершился отборочный тур муниципального этапа турнира «Математические бои», проводимого в рамках Балашихинской школьной лиги. В интеллектуальном состязании приняли участие команды из 8 общеобразовательных учреждений городского округа, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

По результатам математических поединков определили четыре школы, которые продолжат борьбу за звание победителя: Балашихинский лицей, школа № 3 имени И. А. Флерова, гимназия № 1 имени А. В. Баландина и школа № 27.

Команды-победители отборочного тура встретятся в полуфинале, который состоится 15 апреля в Балашихе.

В новом сезоне Балашихинской школьной лиги участники соревнуются в творческих направлениях: танцы, КВН, «МЕДИА», военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» и математические бои. А также в 9 направлениях по 4 видам спорта: баскетбол 3×3, волейбол, футзал и шахматы.

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