Определены финалисты конкурса «Воспитатель года» в Подмосковье

В Московской области завершился региональный этап конкурса «Воспитатель года — 2024». В этом году он проходит в 16-й раз. Среди участников — 52 педагога дошкольного образования: воспитатели, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, педагоги показали свои достижения в работе, провели мастер-класс для коллег, пообщались с детьми в детском саду и прошли собеседование, где они рассказали о себе, своей профессии, детях, коллегах, родителях и участии в конкурсе.

Жюри определило 5 финалистов, в числе которых: воспитатель школы № 5 Раменского городского округа Ольга Мигунова, воспитатель Яхромской школы № 2 Дмитровского городского округа Екатерина Бутакова, воспитатель Щелковского детского сада № 63 «Лучик» комбинированного вида Екатерина Петрова, инструктор по физической культуре Мытищинского лицея № 34 Светлана Ченосова и музыкальный руководитель Химкинского учреждения «Тридцать первая школа» Елена Ищук.

В августе состоится встреча министра образования Московской области с пятью победителями конкурса. В результате этой встречи будет определен победитель, который представит регион на Всероссийском конкурсе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.