Определен подрядчик капремонта дошкольного отделения школы № 2 в Бронницах

Заключен контракт на проведение капитального ремонта дошкольного отделения школы № 2 имени Н. А. Тимофеева в подмосковных Бронницах, сообщает пресс-служба Минстроя Московской области.

Работы проведут в рамках госпрограммы за счет средств бюджета.

«В Комсомольском переулке, дом № 30 города Бронницы одноименного округа проведут капитальный ремонт дошкольного отделения Школы № 2. Ремонт в школе проведет ООО „Стройтрест-22“, — рассказал министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

Он отменил, что специалисты обновят фасад, кровлю здания, внутри заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, окна и двери, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы коснутся всех внутренних помещений, включая пищеблок. В здании установят новую мебель и оборудование. Территорию благоустроят.

Площадь здания 2 252 кв. м.

Открытие обновленного детского сада запланировано на 2026 год.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.