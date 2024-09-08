Определен победитель чемпионата по игре «Камень, ножницы, бумага»

В столице подвели итоги чемпионата по игре «Камень ножницы бумага» в рамках 100-дневного фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!», сообщили организаторы.

Победителем состязания стал 25-летний Дмитрий Дадиан, он обошел 48 финалистов. В торжественной обстановке ему вручили главный приз и единственный в своем роде пояс чемпиона по игре «Камень, ножницы, бумага».

Второе место в состязании заняла Александра Кононенко 14-ти лет, бронзовым призером стал Павел Рябов.

Чемпионат по игре «Камень, ножницы, бумага» проходил с 1 июня по 7 сентября. Всего к состязанию присоединились более 105 тысяч горожан в возрасте от шести до 80 лет.

Несмотря на большую популярность игры у детей, в чемпионате чаще побеждали взрослые. Из всех совершеннолетних участников победителями стали 25 человек. А вот среди игроков помладше чаще выигрывали дети 11 лет. Таких призеров оказалось пять. За ними шли более взрослые финалисты: в играх победили четыре человека в возрасте 25 лет.