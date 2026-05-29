Оползень стал предварительной причиной провала грунта в районе деревни Щербинка

В районе деревни Щербинка в городском округе Домодедово произошел провал грунта, в следствии которого случилось обрушение дороги. В связи с этим временно изменена схема движения транспорта, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

С 26 мая полностью перекрыт участок дороги «Съезд с Домодедовского шоссе — поворот на крематорий Никитский а/о». Ограничение движения введено на участке между координатами 55.439967, 37.649231 и 55.437641, 37.649905. Объезд организован через въезд и выезд с дороги ПНК. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и учитывать изменения при построении навигации. Место происшествия ежедневно осматривают сотрудники администрации округа и профильных служб.

Инженеры-геофизики провели георадиолокационное обследование дорожного полотна. Получены первые результаты обследований. В строении дорожной одежды и подстилающих грунтов скрытые воздушные полости и пустоты не выявлены, то есть причина произошедшего не в качестве дороги.Были выделены зоны с характерным изменением волновой картины. Предварительная причина — формирование оползня из-за повышенного обводнения грунтов.Будут проведены дополнительные инженерные изыскания. После чего будет принято решение о восстановлении дороги.

