Опята и рядовки: миколог рассказал о грибах в октябре

Специалист по грибам Максим Дьяков заявил, каким будет окончание грибного сезона, сильно зависит от наличия или отсутствия дождей и температуры воздуха. Пока в лесах еще можно найти несколько их видов, сообщает RT .

«Из того, что можно собирать, — это осенние опята. Во-вторых, сейчас массово идет польский гриб. Также идут фиолетовые рядовки, но они на любителя. Грузди, волнушки», — сказал миколог.

По его словам, грибы остаются при достаточно теплой и влажной погоде, но с первыми заморозками их рост прекратится. Дьяков подчеркнул, что точную дату завершения сезона назвать невозможно.

Все определяется погодными условиями, и каждый год ситуация уникальна, заключил он.

До этого юрист Алла Георгиева предупредила, что реализация ядовитых грибов вдоль дорог может обернуться лишением свободы на срок до десяти лет.

