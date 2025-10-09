Опята и рядовки: миколог рассказал о грибах в октябре
Фото - © Дмитрий Кобзев / Фотобанк Лори
Специалист по грибам Максим Дьяков заявил, каким будет окончание грибного сезона, сильно зависит от наличия или отсутствия дождей и температуры воздуха. Пока в лесах еще можно найти несколько их видов, сообщает RT.
«Из того, что можно собирать, — это осенние опята. Во-вторых, сейчас массово идет польский гриб. Также идут фиолетовые рядовки, но они на любителя. Грузди, волнушки», — сказал миколог.
По его словам, грибы остаются при достаточно теплой и влажной погоде, но с первыми заморозками их рост прекратится. Дьяков подчеркнул, что точную дату завершения сезона назвать невозможно.
Все определяется погодными условиями, и каждый год ситуация уникальна, заключил он.
До этого юрист Алла Георгиева предупредила, что реализация ядовитых грибов вдоль дорог может обернуться лишением свободы на срок до десяти лет.
