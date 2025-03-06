Опиловка аварийных деревьев стартовала в Красногорске

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В рамках подготовки к весеннему сезону в городском округе Красногорск активно ведутся работы по опиловке аварийных деревьев. Сотрудники администрации муниципалитета регулярно проводят обследование территорий для выявления таковых с целью минимизации рисков для населения, которые несет в себе несвоевременная опиловка. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По словам начальника отдела реализации программ и экологии Екатерины Доренской, работы ведутся по заявкам, которые формируются, в том числе, после обращений от жителей.

«Главная цель — обеспечение безопасности, и, конечно, придание улицам и пространствам нашего округа эстетического облика», — отметила Доренская.

Аварийные деревья могут представлять угрозу для припаркованного автотранспорта, для расположенных вблизи строений, а главное —для жизни и здоровья людей. Своевременная опиловка опасных насаждений позволят избежать негативных последствий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.