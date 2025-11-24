Операция «Антикриминал» прошла в Рузском муниципальном округе

Правоохранительные органы провели масштабные рейды по борьбе с нелегальной миграцией в Рузском муниципальном округе. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

С 17 по 21 ноября на территории Рузского муниципального округа были проведены комплексные профилактические и рейдовые мероприятия под названием «Антикриминал». Главной целью операции стало улучшение оперативной обстановки в сфере миграции.

Особое внимание сотрудники правоохранительных органов уделили торговым центрам, оживленным улицам и вокзалам. В частности, тщательной проверке подверглась привокзальная площадь поселка Тучково.

В ходе операции приняли участие сотрудники отдела по вопросам миграции, патрульно-постовой службы и участковые уполномоченные ОМВД России «Рузский». Их слаженная работа позволила выявить и зарегистрировать несколько серьезных правонарушений.

Правоохранительные органы зафиксировали одно преступление по статье 322.3 УК РФ о фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Кроме того, было выявлено два случая использования подложных документов согласно статье 327.5 УК РФ.

Помимо уголовных правонарушений, сотрудники полиции составили три протокола по статье 18.8.3 КоАП РФ о нарушении правил въезда и пребывания в РФ. Также было оформлено пять протоколов по аналогичной статье 18.8.3.1 КоАП РФ, касающейся нарушений в городе федерального значения и Московской области.

Представители правоохранительных органов подчеркнули, что подобные профилактические мероприятия будут проводиться на регулярной основе. Это позволит поддерживать высокий уровень безопасности и правопорядка на территории округа.

«Помните: законность и правопорядок — основа спокойной жизни каждого жителя нашего округа!» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.