Операторы в России скоро смогут запустить сети 5G, но есть нюанс
Государственная комиссия по радиочастотам в конце июня может выделить операторам диапазон 4,63–4,99 ГГц для запуска 5G в крупных городах. После этого решения операторы смогут сразу запустить сети пятого поколения, но сразу же абоненты сильных изменений не почувствуют, сообщает газета «Известия».
Согласно материалам ГКРЧ, частоты 4,63–4,99 ГГц планируют предоставить «Вымпелкому», МТС, «Мегафону» и T2. Кроме того, операторам могут разрешить использовать диапазоны, ранее выделенные под 2G, 3G и LTE, в рамках механизма технологической нейтральности.
Проект предусматривает поэтапный переход на российское оборудование. К концу 2027 года его доля в сетях 5G должна составить не менее 1%, к 2030 году — не менее 50%, а полностью перейти на отечественные решения операторы должны к концу 2031 года.
Документ также устанавливает требования к покрытию. До конца года 5G должен появиться в четырех региональных центрах, в 2027 году — в 16, к 2030 году — в 40, а к 2035 году — в 84 городах.
«В режиме технейтральности операторы могут запустить сети пятого поколения уже через несколько дней после вынесения ГКРЧ решения и формального получения присвоений в Роскомнадзоре. Им даже не надо менять оборудование — компании уже работают на сетях 5G Ready. Но прорывных изменений абоненты не почувствуют: немного увеличится скорость, немного сократятся задержки передачи данных. Ощутимы изменения произойдут после запуска сетей на 4,63–4,99 ГГц — это позволит увеличить скорости в 4–10 раз по сравнению с LTE», — объяснил один из специалистов по радиочастотному планированию.
Эксперт уточнил, что в ближайшие годы 5G будет доступен в основном жителям крупных городов при наличии смартфонов с поддержкой нового диапазона. Крупносерийный выпуск оборудования пока только планируется.
