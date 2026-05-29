Операторы в России скоро смогут запустить сети 5G, но есть нюанс

Государственная комиссия по радиочастотам в конце июня может выделить операторам диапазон 4,63–4,99 ГГц для запуска 5G в крупных городах. После этого решения операторы смогут сразу запустить сети пятого поколения, но сразу же абоненты сильных изменений не почувствуют, сообщает газета «Известия» .

Согласно материалам ГКРЧ, частоты 4,63–4,99 ГГц планируют предоставить «Вымпелкому», МТС, «Мегафону» и T2. Кроме того, операторам могут разрешить использовать диапазоны, ранее выделенные под 2G, 3G и LTE, в рамках механизма технологической нейтральности.

Проект предусматривает поэтапный переход на российское оборудование. К концу 2027 года его доля в сетях 5G должна составить не менее 1%, к 2030 году — не менее 50%, а полностью перейти на отечественные решения операторы должны к концу 2031 года.

Документ также устанавливает требования к покрытию. До конца года 5G должен появиться в четырех региональных центрах, в 2027 году — в 16, к 2030 году — в 40, а к 2035 году — в 84 городах.

«В режиме технейтральности операторы могут запустить сети пятого поколения уже через несколько дней после вынесения ГКРЧ решения и формального получения присвоений в Роскомнадзоре. Им даже не надо менять оборудование — компании уже работают на сетях 5G Ready. Но прорывных изменений абоненты не почувствуют: немного увеличится скорость, немного сократятся задержки передачи данных. Ощутимы изменения произойдут после запуска сетей на 4,63–4,99 ГГц — это позволит увеличить скорости в 4–10 раз по сравнению с LTE», — объяснил один из специалистов по радиочастотному планированию.

Эксперт уточнил, что в ближайшие годы 5G будет доступен в основном жителям крупных городов при наличии смартфонов с поддержкой нового диапазона. Крупносерийный выпуск оборудования пока только планируется.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.