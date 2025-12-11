Операторы системы-112 приняли более 8 тысяч ложных и хулиганских вызовов в 2025 году

Операторы системы-112 Одинцовского городского округа с начала 2025 года обработали свыше 320 тысяч обращений, из которых более 5 тысяч оказались ложными, а свыше 3 тысяч — хулиганскими, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Снизить количество ложных вызовов помог внедренный автоинформатор, который автоматически перезванивает абоненту, если оператор определяет вызов как хулиганский. Автоинформатор разъясняет ответственность за ложные обращения в экстренные службы. Эта мера позволяет уменьшить число повторных звонков ради шутки или отвлечения.

Если с одного номера поступает несколько хулиганских вызовов, специалисты системы-112 передают информацию о нарушителе в правоохранительные органы для принятия мер. Такой подход помогает защищать ресурсы экстренных служб и поддерживать их оперативность.

Операторы напоминают, что номер 112 предназначен только для экстренных случаев. Жителей округа просят использовать его ответственно, чтобы не подвергать опасности жизни других людей.

