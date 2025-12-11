Операторы системы-112 Подмосковья приняли более 10 млн вызовов с начала года

Операторы системы-112 Московской области с начала года обработали свыше 10 миллионов обращений, включая экстренные вызовы и запросы на психологическую поддержку, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

С начала года специалисты системы-112 Московской области приняли и обработали более 10 миллионов обращений от жителей и гостей региона. Из них свыше 4,6 миллиона составили экстренные вызовы, требующие реагирования служб спасения. Остальные обращения касались психологической поддержки, справочных запросов, перенаправленных вызовов и других сообщений.

Связаться со службой можно по телефону, через СМС, мобильное приложение, чат-бот, видеочат, а также с помощью системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Прием обращений осуществляется от всех категорий граждан. В круглосуточном режиме работают операторы-психологи и лингвисты.

В системе-112 Подмосковья трудятся более 3 800 специалистов, ежедневно на смене находятся свыше 346 операторов. В среднем на номер «112» поступает около 35 тысяч вызовов в сутки. Система-112 обеспечивает жителям региона своевременную и профессиональную поддержку в любых нештатных ситуациях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.