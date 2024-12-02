Операторы Каширы приняли более 1,7 тыс вызов за неделю

В период с 25 ноября до 2 декабря на систему-112 и в единую дежурно-диспетчерскую службу городского округа Кашира поступило 1 758 вызов, из них в ЕДДС — 514, по единому номеру системы — 112 — 1244, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Из них: скорая медицинская помощь — 394, полиция — 104, в том числе пожарная служба — 8, газовая служба — 21, остальные не экстренные вызовы — 1231 (в том числе справочные, ложные, хулиганские и другие).

Операторы «Системы — 112» Московской области оперативно организовывают помощь, вызывают на место происшествий экстренные службы.

Звонить по номеру «112» нужно в случае, если требуется помощь одной или нескольких экстренных служб. Не стоит набирать номер «112» из любопытства или для проверки телефонной связи. Подобные звонки отвлекают операторов от оказания помощи тем, кто в ней действительно нуждается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.