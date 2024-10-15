Оператора сотовой связи в Подмосковье обязали демонтировать ограждение в лесу

В Одинцовском округе под контролем судебных приставов Московской области на участке лесного фонда было демонтировано двухметровое металлическое ограждение протяженностью 28 метров, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Суд, рассмотрев исковое заявление комитета лесного хозяйства Московской области, признал незаконными действия оператора сотовой связи по установке ограждения на арендуемом лесном участке. В связи с тем, что возведение ограждения на участках лесного фонда, предоставляемых, в том числе, для эксплуатации линейных объектов, не предусмотрено действующим законодательством, суд вынес решение о демонтаже металлических конструкций забора.

Во исполнение решения суда в Одинцовском районном отделе судебных приставов ГУФССП России по Московской области было возбуждено исполнительное производство об обязании публичного акционерного общества произвести демонтаж металлического ограждения, возведенного на арендуемом участке лесного фонда.

Сотрудники органов принудительного исполнения должным образом известили руководство акционерного общества о возбуждении исполнительного производства и необходимости проведения демонтажных работ. Также было вынесено предупреждение о возможности привлечения к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за неисполнение решения суда.

Однако в установленный законом срок должник не произвел демонтаж незаконно возведенного ограждения, в связи с этим сотрудник службы вынес постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 50 000 рублей и о запрете на внесение изменений ЕГРЮЛ.

В результате планомерного применения мер принудительного исполнения под контролем судебных приставов Одинцовского районного отдела на участке лесного фонда двухметровое металлическое ограждение протяженностью 28 метров было демонтировано. Решение суда исполнено в полном объеме.

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