Оперативный штаб по борьбе с лесными пожарами создали в Орехово-Зуеве

В связи с аномально теплой и бесснежной зимой пожароопасный сезон в Орехово-Зуевском округе будет объявлен уже с 20 марта. На заседании штаба по противодействию чрезвычайным ситуациям утвердили состав оперативного штаба по тушению лесоторфяных пожаров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«На территории муниципалитета расположено 37 населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, и 3 — угрозе ландшафтных пожаров. Для каждого из них разработаны паспорта пожарной безопасности», — сказал глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

Организовано взаимодействие между службами ЧС и разработан план профилактических и информационных мероприятий для населения.

Администрация округа призывает жителей быть внимательными, особенно к детям, и напоминает, что в случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по единому номеру службы спасения — 112. Основной причиной пожаров остается человеческий фактор, поэтому нарушителям грозят внушительные штрафы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.