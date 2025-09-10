Оперативная группа по благоустройству провела рейд в Серпухове

В Серпухове продолжается системная работа оперативной группы по выявлению и устранению недостатков в сфере благоустройства. Сегодня рейд прошел на улицах Тихая и Гвардейская, где были выявлены нарушения, требующие немедленного внимания, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На обеих улицах основной проблемой стало хранение строительных материалов управляющими компаниями в неположенных местах, а также несвоевременный вывоз порубочных остатков и строительных отходов. Такие нарушения ухудшают внешний вид территории и создают неудобства для жителей.

На улице Тихая детская площадка в спальном районе находится в неудовлетворительном состоянии: железные конструкции заржавели, что приводит к неприятным звукам, а сама игровая конструкция потрескалась и уже не отвечает требованиям безопасности для детей.

На улице Гвардейская необходимо провести уборку прилегающих территорий у домов 26А и 28, а также покос травы, чтобы поддержать чистоту и порядок в районе.

«Комбинат благоустройства» заботится о комфортных условиях проживания жителей муниципалитета. В ближайшее время будут проведены работы по устранению выявленных нарушений и улучшению состояния общественных территорий.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.