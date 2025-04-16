OpenAI разрабатывает соцсеть с акцентом на искусственный интеллект

Компания OpenAI работает над созданием собственной социальной сети, где ключевую роль будет играть ИИ. Платформа будет использовать нейросетевые алгоритмы для генерации контента и персонализации ленты пользователей, сообщает Baza .

Как заявил источник The Verge, детали проекта пока не раскрываются — неизвестно, станет ли это отдельным приложением или частью ChatGPT.

В тестовой версии соцсети уже есть функция генерации изображений. В OpenAI отказались комментировать дальнейшие планы по развитию проекта.

Собственная соцсеть позволит OpenAI получать уникальные данные для обучения нейросетей, как это делают X (ранее Twitter) и Meta*. Кроме того, проект может усилить позиции CEO компании Сэма Альтмана в конкуренции с миллиардером Илоном Маском, чья модель Grok использует данные из X.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России.