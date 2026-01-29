Опекунам Балашихи напомнили о сроке сдачи отчетов об имуществе подопечных

Опекуны, попечители и приемные родители в Балашихе должны до 1 февраля предоставить годовой отчет о хранении и использовании имущества подопечных, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В министерстве социального развития Московской области напомнили, что ежегодно до 1 февраля опекуны, попечители и приемные родители обязаны сдавать отчет о хранении и использовании имущества подопечных, как совершеннолетних, так и несовершеннолетних.

Для опекунов и приемных родителей несовершеннолетних отчет необходимо заполнить в электронном личном кабинете в онлайн-режиме. В личном кабинете можно скопировать предыдущий отчет, внести изменения и прикрепить подтверждающие документы. После согласования отчета требуется посетить многофункциональный центр для его подписания, пояснил начальник управления социальной защиты Игорь Мамонкин.

Опекуны совершеннолетних подопечных должны заполнять отчет на портале госуслуг Московской области. Также в регионе справки в сфере опеки и попечительства доступны в цифровом формате на региональном портале.

По вопросам назначения мер социальной поддержки можно обратиться по телефону горячей линии 122, добавочный 6, или в Telegram-чате «Социалка.Балашиха».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что в Подмосковье очень востребована действующая школа для будущих приемных родителей.

«Дети-сироты. Я об этом говорю, пожалуй, каждый год, потому что для всех это чувствительная тема. И еще раз повторяю, что детских домов, у нас их было 44, у нас нет», — сказал губернатор.