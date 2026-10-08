Опасный тренд: тату-мастер предостерег россиян от рисунков с гноем и плесенью

В Москве набирают популярность татуировки с гноем, плесенью и следами инфекции. Чаще их выбирают представители поколения Z. За такие пятна на руке мастера берут около 4000 рублей. По словам Ермака, выполнить рисунок может даже начинающий татуировщик.

Художник заявил, что откажется наносить такие изображения и попытается отговорить клиента. Он напомнил: татуировки с порезами и ранами существуют около 30 лет, а нынешние популярные рисунки больше напоминают некачественные акварельные пятна, чем плесень.

«Я понимаю современное искусство. Оно бывает разным. Только холст — это холст, а живой человек — это живой человек. И, на мой взгляд, если у зумеров в данный момент нет в голове понимания, что им с этим жить всю жизнь, моя задача как ответственного мастера — привести их к более осознанному выбору», — пояснил Ермак.

Мастер предупредил, что цветной пигмент удалить сложнее, чем черный: такую работу, скорее всего, придется перекрывать. Среди актуальных направлений он назвал абстракцию и коллажирование — смешение нескольких стилей. По его словам, большие художественные проекты стоят дорого.

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