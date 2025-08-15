Опасный астероид пролетит рядом с Землей 17 августа
Потенциально опасный астероид 2025 РМ диаметром около 50 метров пролетит 17 августа неподалеку от Земли. Расстояние до него будет всего один диаметр лунной орбиты от нашей планеты, сообщает пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии (XRAS).
Из-за близости пролета рядом с Землей, астероид считается потенциально опасным. В эту категорию попадают все небесные тела, которые подлетают к планете на расстояние ближе 10 диаметров лунных орбит.
Астероид считается одним из самых больших из тех, которые приближались к Земле на расстояние ближе миллиона километров. Небесное тело заметили 1 августа 2025 года. С большой вероятностью это каменная глыба, у которой нет летучих веществ.
Ранее яркий астероид пролетел над Иркутской областью. Его величина была около 10 сантиметров.