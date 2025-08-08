Яркий астероид пролетел в небе над Иркутской областью

На опубликованных с камер наблюдения кадрах видно, как в небе над одним из микрорайонов Иркутска пролетает яркий астероид.

«Яркий светящийся объект <…> по внешнему виду, скорости движения и цвету представляет собой астероид величиной примерно 10 см», — сказал Язев.

По его словам, объект был замечен около 00:20 по местному времени в небе над Иркутском и Свирском. Через 2-3 секунды астероид сгорел в атмосфере на высоте около 20-30 км. На данной высоте и достигается максимальная яркость свечения.

Согласно прогнозам сотрудников Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН, 8 августа ожидается магнитная буря. Причиной ее возникновения может стать облако плазмы, выброшенное Солнцем во время вспышки 5 августа.

Ранее ученые NASA, изучающие звездное небо, заметили новый объект в Солнечной системе. Исследователи считают, что данное межзвездное тело безопасно для Земли и не несет никакой угрозы.