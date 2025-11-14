Опасные нейроотношения: почему россияне по-настоящему влюбляются в ИИ

Программы типа ChatGPT и Grok кто-то использует для работы и учебы, а кто-то — для повседневного общения на разные темы. В результате частого общения с искусственным интеллектом (ИИ) некоторые россияне могут почувствовать влюбленность в нейросеть. Психолог Ксения Разова рассказала РИАМО, почему такая влюбленность происходит и чем она может быть опасна для человека.

По словам Разовой, почувствовать влюбленность к ИИ реально из-за того, что современные чат-боты могут вести диалог так, как ответил бы человек, подстраиваясь под настроение собеседника. При этом психика может воспринимать подобное общение как диалог с реальным лицом.

«Мозг реагирует не на то, кто произносит слова, а на эмоции, которые вызывает общение с ИИ. Если дать человеку почувствовать поддержку и понимание, то у него могут включиться те же механизмы, что и при живом диалоге. Поэтому человек вполне способен испытывать чувства, даже понимая, что перед ним искусственный интеллект», — объяснила Разова.

Первые признаки зарождения проблемы

По мнению психолога, опасность возникает, когда общение в цифровом формате начинает вытеснять живое взаимодействие. В таком случае человек теряет интерес к встречам и разговорам в реальном мире, поскольку искусственный интеллект всегда доступен и «комфортен» в общении, так как не прерывает, не возражает и не критикует.

«Для многих это становится своего рода ловушкой. Сначала кажется, что это просто увлечение, способ расслабиться, но со временем можно начать избегать настоящих людей. Это приводит к эмоциональной изоляции, замыканию в себе, снижению самооценки», — пояснила Разова.

Как избежать влюбленности в ИИ

Разова акцентировала внимание на том, что сама по себе технология искусственного интеллекта нейтральна. Ключевую роль играет то, как люди ее применяют. Если ИИ используется в качестве помощника для обучения, поиска новых идей или упорядочивания задач, то он может оказаться весьма ценным и продуктивным.

Однако если искать в машине романтические чувства, эмоциональную опору или замену настоящим отношениям, то есть опасность потерять связь с реальностью. Психолог рекомендовала не избегать взаимодействия с ИИ, но подчеркнула важность осознания того, что эмоциональная отдача, которую он предоставляет, является всего лишь проекцией личных представлений и желаний.

«Важно сохранять баланс. Искусственный интеллект может быть помощником, но не другом и не партнером. Настоящая теплота, эмпатия и любовь — это всегда взаимодействие между людьми», — добавила психолог.

По словам собеседницы издания, чем быстрее общество научится воспринимать ИИ как инструмент, а не как личность, тем меньше будет психологических проблем из-за виртуальной зависимости.

«Все разговоры о „влюбленности“ в искусственный интеллект на самом деле не о любви, а о человеческом желании быть услышанными», — подытожила психолог.

