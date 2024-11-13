Опасные ели у домов в Репотино спилили по требованию жителей

В деревне Репотино городского округа Шаховская проведена важная работа по обеспечению безопасности жителей. Были спилены высокие ели, растущие вблизи линии электропередач и жилых домов, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Жалоба жителей о необходимости спилить деревья была вызвана опасениями за безопасность. Высокие ели могли представлять угрозу в случае сильного ветра или гололеда, а также мешать бесперебойному снабжению электричеством.



"Мы с соседями давно беспокоились о безопасности, и теперь уверены, что наши дома и дети в безопасности.» — рассказала одна из жительниц деревни.



Работу по спиливанию елей провели местные альпинисты и специалисты МПКХ Шаховская. Спиленные деревья будут утилизированы.

«Мы понимаем, что ели — это часть ландшафта деревни, но безопасность жителей — наш приоритет. Мы благодарим жителей за обращение и рады, что смогли устранить возможную угрозу», — отметил глава Шаховского округа Замир Гаджиев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.