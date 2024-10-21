Опасности общественного Wi-Fi: мошенники могут получить доступ к данным

Иногда у человека возникают ситуации, когда необходимо использовать общественные точки Wi-Fi (в кафе, аэропорту, ТЦ), но многие при этом забывают о возможных опасностях. Через такие сети мошенники могут получить данные пользователей сообщила РИАМО руководитель команды информационной безопасности «Почты Mail» Ксения Кокорева.

«Несмотря на удобство доступа к интернету, необходимо быть предельно внимательными и осторожными, чтобы не стать жертвой мошенников. На сегодняшний день существует несколько популярных мошеннических уловок, используемых при подключении к открытым сетям Wi-Fi, о которых стоит знать», — предупредила Кокорева.

Она отметила, что одним из наиболее популярных методов мошенничества является сниффинг (Sniffing) или перехват трафика. Это позволяет получить доступ к личной информации пользователя без его согласия. Злоумышленники могут использовать специальное ПО для отслеживания передаваемой информации (логины, пароли, номера кредитных карт и другие конфиденциальные данные). Для защиты рекомендуется использовать виртуальную частную сеть, которая обеспечивает шифрование данных.

«Еще один распространенный способ атаки — подмена точки доступа. Например, злоумышленник может создать точку доступа с похожим названием на официальную (например, „Аэропорт“ и „Аэропорт1“), чтобы привлечь пользователей и перехватить их данные», — сказала эксперт.

По ее словам, поэтому перед подключением к Wi-Fi желательно удостовериться, что это действительно официальная точка доступа.

Еще есть фишинговые атаки. Как пояснила собеседница, в этом случае злоумышленники могут создавать поддельные веб-сайты, которые копируют официальные страницы, чтобы получить доступ к личной информации. Важно быть осторожными при вводе личных данных на незнакомых сайтах и не переходить по подозрительным ссылкам.

Она рекомендовала для защиты данных проверять легитимность общественных Wi-Fi сетей, чтобы избежать ситуации с подменой точки доступа, активировать шифрование, всегда следить за адресной строкой, чтобы не перейти на фишинговые сайты.

«Старайтесь не вводить конфиденциальные данные, такие как пароли и информацию о банковских картах, когда вы подключаетесь к открытым сетям Wi-Fi», — посоветовала специалист.

Кроме того, она отметила, что следует отключить функцию автоматического подключения к доступным Wi-Fi сетям, тогда уменьшится риск подключения к фальшивым точкам доступа.

Еще она уточнила, что важно использовать защищенные сети, регулярно обновлять ПО, применять многофакторную аутентификацию.