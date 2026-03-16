Онлифанс-модель Шумская неделю жила в нижегородском Дивеевском монастыре

Блогерша и онлифанс-модель Екатерина Шумская на протяжении недели жила в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре в Нижегородской области. Там она была послушницей, сообщает nn.ru .

Шумская помогала монастырю по хозяйству. Там же девушка отметила свой день рождения.

Модель поделилась, что после проживания в монастыре ее восприятие мира значительно изменилось. Она обрела спокойствие и уверенность в жизни.

Шумская рассказала, что больше никуда не бежит. Она начала жить, осознавая, что будущее не предопределено. Девушка считает, что нужно радоваться каждому прожитому дню.

