Онлайн-выдача документов вошла в топ госуслуг недели в Подмосковье

Более 8,1 тыс. раз жители Подмосковья воспользовались электронной услугой по выдаче повторных документов на региональном портале за прошедшую неделю. Сервис вошел в рейтинг самых популярных госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На первом месте по числу обращений оказалась услуга «Выписка из домовой книги» — жители подали более 16 тыс. онлайн-заявлений. Вторую строчку заняла «Запись в кружки и секции», которой воспользовались свыше 8,7 тыс. раз.

В рейтинг также вошли выдача и замена социальных карт жителя Подмосковья — более 8,5 тыс. заявок, а также присвоение адреса — свыше 4,3 тыс. обращений.

Всего на портале госуслуг Подмосковья доступно более 420 услуг для жителей и бизнеса. Получить их можно также через мобильное приложение Добродел при наличии подтвержденной учетной записи ЕСИА.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.