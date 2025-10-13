Онлайн-услуга для детей возглавила рейтинг самых востребованных в Подмосковье

На прошедшей неделе онлайн-услуга «Запись в кружки и секции» возглавила рейтинг наиболее востребованных госуслуг на региональном портале. Ею воспользовались более 38 тысячи раз. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На втором месте по популярности стала услуга по выдаче выписки из домовой книги (более 19,4 тыс. заявлений). На третьем месте расположилась услуга «Выдача и замена социальных карт жителя МО» (свыше 11,6 тыс. заявок). Также в рейтинг госуслуг вошли: «Обслуживание единых транспортных карт Стрелка» (более 10,4 тыс. заявлений) и присвоение адреса (порядка 4 тыс. заявлений).

На портале госуслуг Подмосковья доступно порядка 400 услуг для жителей и бизнеса. Также получать услуги в электронном виде можно в мобильном приложении «Добродел».Потребуется подтвержденная учетная запись ЕСИА.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.