Онлайн-сервисом «Помощь участникам СВО» в Подмосковье воспользовались 3,7 тыс раз

В Подмосковье с марта 2024 года для участников специальной военной операции и их семей работает информационный сервис, в котором собрано все о юридической, социальной, психологической поддержке и реабилитации в центре «Ясенки». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

«Помощь участникам СВО» — удобный онлайн-навигатор по бесплатной помощи бойцам и их родным. Чтобы получить необходимую информацию, понадобится только компьютер, смартфон или планшет и доступ в интернет. С момента запуска цифровым сервисом воспользовались более 3,7 тыс. раз», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Сервис «Помощь участникам СВО» — это совместный проект Мингосуправления Московской области и регионального Минсоцразвития.

На тематической онлайн-странице военнослужащие и их семьи могут узнать о положенных льготах и порядке их оформления, найти адрес реабилитационного центра, посмотреть график заезда, изучить информацию о специалистах, врачах и программах реабилитации в центре «Ясенки».

За четыре месяца самыми популярными разделами сервиса стали «Психологическая помощь», «Наша команда», «Как получить помощь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.