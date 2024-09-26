Онлайн-магазин «Плеер.ру» сообщил о прекращении работы по техническим причинам

Интернет-магазин бытовой и цифровой техники «Плеер.ру» заявил о прекращении работы по техническим причинам. Что именно произошло, неизвестно.

«По техническим причинам магазин и отдел клиентской поддержки не работают!» — сообщается на сайте «Плеер.ру».

Администраторы попросили клиентов отправлять обращения на адрес электронной почты или писать письма по адресу компании, которая находится в Москве.

Издание РБК обратило внимание, что закрыта и единственная физическая точка магазина на станции метро «Автозаводская». Это не первое закрытие онлайн-магазина. В 2018 году он приостановил работу на несколько дней из-за проверки правоохранительных органов, а в 2019 году — на 30 дней из-за неуплаты налогов.

«Плеер.ру» появился в 2001 году. Его создал предприниматель и программист Алексей Конышев. Магазин занимался не только продажей плееров, адаптеров, приемников, аккумуляторов и другой техники, но и обменом.