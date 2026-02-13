Онкопортал Подмосковья привлек более 800 тысяч посещений с 2021 года

Онкологический портал Московской области с февраля 2021 года посетили свыше 800 тысяч раз, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Пользователи могут получить информацию о профилактике, диагностике и лечении рака в клиниках Подмосковья, записаться на маммографию и онлайн-консультацию специалистов, пройти онлайн-тест для оценки риска онкологических заболеваний.

Наиболее популярными разделами портала стали новости — 734 тысячи посещений, информация о специалистах — 94 тысячи, сведения о медицинских учреждениях — 87 тысяч. Также на сайте размещен онкологический атлас, где собраны данные о симптомах, признаках и лечении онкопатологий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.