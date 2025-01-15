«Они тратят свое время»: Маск прокомментировал решение подать на него в суд

Маск отреагировал на решение SEC подать на него в суд

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США собирается подать в суд на Илона Маска. Американский предприниматель отреагировал на это решение, сообщает газета «Известия» .

Миллиардер написал в соцсети X (прежнее название — Twitter), что комиссия просто тратит свое время, тогда как могла обратить свое внимание на реальные преступления, которые «остаются безнаказанными».

Финансовый регулятор подал иск против Маска в связи с обстоятельствами покупки им Twitter. По данным комиссии, миллиардер не подал сведения о бенефициарном владении.

Эти данные раскрывают факт приобретения им более 5% находящихся в обращении акций соцсети в марте 2022 года. Регулятор утверждает, что Маск в результате продолжил скупку ценных бумаг по искусственно заниженным ценам, Это позволило ему недоплатить не менее 150 млн долларов за акции.

Ранее Маск заявил, что уже третий человек получил имплант Neuralink. Чип вживили ему в мозг.