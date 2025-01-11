Илон Маск: третий человек получил имплант Neuralink

Компания Neuralink вживила уже третий чип человеку в мозг, по словам американского предпринимателя Илона Маска, устройство работает хорошо, пишет Газета.ru .

Маск сделал заявление о вживлении третьего чипа человеку от компании Neuralink на мероприятии в Лас-Вегасе.

По словам бизнесмена, в 2025 году такие чипы смогут получить еще от 20 до 30 человек. Точное количество людей, которым будут вживлять чип в мозг, пока не определено.

«У нас сейчас три человека с имплантированными Neuralinks, и все они работают хорошо», — заявил Маск.

О том, что уже два человека получили чипы Neuralink, Маск сообщил летом 2024 года. Тогда он сообщал, что импланты испытуемых функционировали за счет 400 электродов. Импланты компании Neuralink позволят незрячим людям прозреть. Но в первое время придется довольствоваться изображением с низким качеством, а в будущем разработка будет транслировать картинку в двух спектрах: ультрафиолетовом и инфракрасном.