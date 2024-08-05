Маск поделился, что второй человек получил мозговой имплант Neuralink

Бизнесмен Илон Маск рассказал, что второй человек получил мозговой имплант Neuralink, все прошло хорошо, сообщает ТАСС.

«Не хочу сглазить, но, кажется, со вторым имплантатом все прошло очень хорошо <...>. Он работает очень хорошо», - сообщил он.

Маск создал стартап Neuralink в июле 2016 года. Он занимается разработкой чипов, которые можно будет вживлять в мозг человека.

28 января Neuralink впервые удалось вживить имплант в человеческий мозг.