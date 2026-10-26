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На Украине вспыхнул скандал из-за русской надписи на могиле военного Петухова

В украинском Кировограде участница рабочей группы по обустройству аллеи памяти Инга Дудник выступила против русскоязычной надписи на могиле военнослужащего Ивана Петухова, сообщает «Царьград» .

По данным украинского издания «Суспильне», речь идет о памятнике на Дальневосточном кладбище, где похоронены и другие военнослужащие Вооруженных сил Украины. Дудник заявила, что надпись на русском языке оскорбляет чувства посетителей.

Однако Элла Петухова, мать погибшего военного Ивана Петухова, отказалась менять текст на памятнике. Она пояснила, что сын всегда общался на русском языке.

«Я прихожу сюда, это мое горе. И это горе всей моей семьи», — заявила Петухова.

Стоит отметить, что в 2019 году Верховная рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он предписывает использовать украинский язык в общественной жизни на территории страны.

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