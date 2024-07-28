Он приходил опять: «Броккенского призрака» заметили на Красной Поляне
В горах Сочи заметили оптическую иллюзию «Броккенский призрак»
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Жители Сочи опубликовали в Сети видео с «Броккенским призраком», которого заметили в районе Красной Поляны, сообщает «Царьград».
На опубликованных кадрах можно заметить огромную тень в облике человека, окруженного радугой. Атмосферными кадрами поделился спортивный активист Дмитрий Семендяев.
«Он опять приходил», — написал Семендяев к ролику с «Броккенским призраком».
«Броккенским призраком» называют оптическую иллюзию, получившую название от пика Броккен в горах Германии. Своеобразную тень человека можно увидеть на заходе или восходе солнца, когда тень от объекта на возвышенности падает на облака.