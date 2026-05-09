«Он, конечно, бухой»: россиянин отобрал пистолет у актера и побежал на «немцев»

Пьяный мужчина отобрал пистолет у актера и побежал на «немцев» в Улан-Удэ

В Улан-Удэ по время представления в честь Дня Победы пьяный мужчина отобрал пистолет у актера и побежал на «немцев», сообщает «Весь Улан-Удэ» .

На склоне городского культурного центра зрителям показывали анимационную реконструкцию подвига Сергея Орешкова. Людей заранее попросили вести себя адекватно, так как реконструкция — тяжелый формат, требующий от участников полного погружения.

Но мужчина из толпы подбежал к одному из актеров и выхватил у него пистолет, после чего побежал на «немцев». Актер почти сразу поймал вдохновленного зрителя, а потом мужчину увели со склона организаторы.

«Он, конечно, бухой. Кульминация!» — прокомментировала произошедшее одна из снимавших представление зрительниц.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.