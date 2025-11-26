Омский суд рассмотрит дело о сутенерстве с участием несовершеннолетних

В Омской области началось рассмотрение уголовного дела о создании преступной группы, занимавшейся организацией проституции с вовлечением несовершеннолетних, сообщает «Лента.ру» .

Как сообщили в прокуратуре региона, перед судом предстанут 11 человек, включая двух ранее судимых организаторов, шестерых администраторов гостиниц и банно-оздоровительных комплексов, а также троих водителей.

Несовершеннолетние потерпевшие заявили гражданские иски о компенсации морального вреда на общую сумму 800 тысяч рублей.

По данным следствия, преступная группа действовала с февраля 2021 года, при этом часть обвиняемых вину признала лишь частично, а большинство вообще отрицает свою причастность к организации сутенерского бизнеса.

