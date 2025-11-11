В Москве в подвале ТЦ нашли и закрыли салон с проститутками

В Москве на улице Барклая в одном из торговых центров в подвале работал салон, где группа лиц занималась проституцией. Полицейским стало известно о незаконной деятельности, они проверили наводку и пресекли работу салона с проститутками, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве .

«В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции задержали 39-летнюю приезжую, выполнявшую функции администратора. Она обеспечивала бесперебойное функционирование заведения, встречала клиентов, разъясняла девушкам, оказывающим интимные услуги, порядок их оплаты, в том числе вела учет отработанного ими времени, учет клиентов и производила расчет с девушками», — говорится в сообщении полиции.

Во время обыска полицейские нашли и изъяли мобильные телефоны, деньги, которые являются подтверждением преступной деятельности и журнал учета, где администратор все фиксировала.

По итогам произошедшего, следователем УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по Москве возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 241 УК РФ «Организация проституции». К подозреваемой применена мера процессуального принуждения в форме обязательства о явке и соблюдении установленного порядка.

В отношении трех женщин, предоставлявших интимные услуги, оформлены материалы по административному нарушению, предусмотренному статьей 6.11 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, касающейся непосредственно «Занятия проституцией».

