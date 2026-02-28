Омбудсмены Подмосковья Ирина Фаевская и Ксения Мишонова провели личный прием жителей в Красногорске

27 февраля в Красногорске омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская совместно с детским омбудсменом региона Ксенией Мишоновой провели личный прием жителей. На мероприятие пришли люди из городских округов Люберцы, Химки и других, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.

Жители пришли с просьбой помочь посодействовать им в решении вопросов, с которыми они не могут справиться самостоятельно. Жители обращались по поводу жилищных вопросов, семейных споров, алиментов, перерасчета пенсии и другое.

«Всем заявителям были даны разъяснения. По большинству вопросов приняты письменные обращения. Мы будем разбираться, чтобы восстановить права жителей», — сказала Ирина Фаевская.

Если ваши права нарушены, вы можете записаться на личный прием к Уполномоченному, направить жалобу или обращение Уполномоченному по правам человека в Московской области Ирине Фаевской через МФЦ, с использованием в формы «Обратиться к Уполномоченному» на сайте омбудсмена Подмосковья или направить письмо Почтой России по адресу: 143082, Московская область, Одинцовский г. о., д. Раздоры, Рублево-Успенское шоссе, 1-й км, д. 1, корп. А.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.