Омбудсмен помог бизнесмену избежать штрафа за несвоевременную уплату экосбора

Производитель одноразовой картонной посуды из Электростали обратился к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Московской области с просьбой о содействии в рассмотрении дела об административном правонарушении. Об этом сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

Дело находилось в производстве Межрегионального управления Росприроднадзора по Московской и Смоленской областям и касалось нарушения, предусмотренного статьей 8.41.1 КоАП РФ. Предприниматель не уплатил экологический сбор в размере 1 225 563,65 рубля в установленный срок. При этом, в случае признания вины, юрлицу грозил штраф в трехкратном размере суммы сбора по каждой группе товаров, но не менее 500 тыс. рублей.

В соответствии со статьей 25.5.1 КоАП РФ, уполномоченный может участвовать в деле в качестве защитника по ходатайству предпринимателя. Приняв обращение, он направил согласие на участие в процесс и представил надзорному органу позицию защиты: экологический сбор был полностью уплачен до составления протокола; компания является малым предприятием, зарегистрированным в реестре МСП с 2016 года; нарушение совершено впервые; несвоевременная уплата не повлекла вреда или угрозы для людей, природы, культурного наследия или безопасности государства.

С учетом этих обстоятельств 15 августа Межрегиональное управление Росприроднадзора приняло решение заменить административный штраф на предупреждение.

Нужно делать все для того, чтобы в Московской области появлялись новые предприятия, сообщил ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Спасибо бизнесу и всем, кто отвечает за газ, электричество, сети, предоставление земли. <…> К экономике каждый из нас должен быть причастен и делать все для того, чтобы предприятия появлялись новые», — подчеркнул Воробьев.