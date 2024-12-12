Омбудсмен Подмосковья вручила награды уполномоченного в день прав человека

«Рада видеть вас и благодарю за то, что вы вместе с нами целый год помогали жителям Московской области. Ваши неравнодушие к проблемам других, чувство справедливости и стремление сделать нашу жизнь лучше и добрее восхищает и вызывает уважение, — обратилась к награждаемым Ирина Фаевская. — Мы специально представили к наградам как можно больше представителей разных профессий из муниципалитетов нашего Подмосковья. Все те добрые дела, которые вы делаете, не должны оставаться незамеченными».

Знаком отличия уполномоченного по правам человека в Московской области награждены: директор государственного автономного учреждения социального обслуживания Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации „Ступинский“ Сергей Альбертов; вице-президент Московской областной Нотариальной Палаты, нотариус Подольского нотариального округа Московской области Лариса Бурмистрова; директор государственного автономного учреждения социального обслуживания Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации» Дмитрий Еремейцев; председатель Исполнительного комитета Московского областного отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Михаил Зюзьков; директор частного общеобразовательного учреждения «Православный центр образования им. Преподобного Сергия» Наталья Лепорская; президент Московской областной Нотариальной палаты Наталья Лобачева.

«Мы оказываем бесплатную юридическую помощь на территории Московской области. Почти в каждом муниципалитете есть наши центры совместно с Адвокатской палатой Московской области. Эту работу мы ведем постоянно и будем ее только расширять», — сказал Михаил Зюзьков.

Почетной грамотой за заслуги в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина на территории Московской области награждены: заместитель начальника управления по вопросам социального обслуживания населения и реабилитации инвалидов министерства социального развития Московской области Юлия Барашкова; директор государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Московской области «Добрый дом «Егорьевский» Алла Казакова; заместитель начальника управления по делам семьи, детей и демографического развития министерства социального развития Московской области Дмитрий Карев; директор государственного казенного учреждения социального обслуживания Московской области семейного центра помощи семье и детям «Преображение» Александра Рычкова; директор государственного казенного учреждения социального обслуживания Московской области Семейного центра помощи семье и детям «Вдохновение» Елена Старшинова; главный бухгалтер ООО «БЕЛ-МОНИ» Наро-Фоминского городского округа Нина Степанова.

«Мы работаем только для того, чтобы помогать людям. Благодарю за высокую оценку моего труда. Мы вас не подведем», — сказал в ответном слове Дмитрий Карев.

Благодарность за заслуги в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина на территории Московской области была объявлена учащемуся колледжа президентской академии Никите Иванову. Студент работал в гардеробе концертного зала «Крокус Сити Холл» в свободное от учебы время. Во время трагических событий, произошедших в концертном зале, он не растерялся, самостоятельно начал эвакуацию людей, вел их сквозь дым к выходу, успокаивал плачущих женщин. Никита вел себя как настоящий герой и приложил все усилия, чтобы спасти окружающих.

Среди награждаемых большая группа была представлена волонтерами, кто занимается организацией, сбором и доставкой гуманитарной помощи воспитанникам детских домов, людям без определенного места жительства, малоимущим семьям, беженцам, находящимся в пунктах временного размещения, участникам специальной военной операции и членам их семей, и даже лично доставляет помощь нашим бойцам в зону боевых действий.

Благодаря работе сотрудников филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», требующей, прежде всего, психологической выносливости, бойцы, вдовы и семьи военнослужащих получают квалифицированную юридическую, моральную и материальную помощь.

Среди награждаемых были сотрудники силовых ведомств — Росгвардии, министерства внутренних дел, Федеральной службы исполнения наказаний и Федеральной службы судебных приставов, кто проявил себя, спасая жизни других людей, либо, благодаря деятельности которых, во взаимодействии с аппаратом Уполномоченного по правам человека в Московской области, успешно решены вопросы защиты прав граждан.

Не остались в стороне преподаватели высших учебных заведений, в частности МГИМО МИД РФ, а также студенты различных ВУЗов, активная жизненная позиция которых привела в молодежный совет при уполномоченном. И те, и другие вносят свой существенный вклад в дело правового просвещения молодежи, своих сверстников.

Благодарность за заслуги в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина на территории Московской области объявлена: доценту Кафедры МГИМО МИД России Альберту Павлюку; преподавателю МГИМО МИД России Ефиму Каунову; генеральному директору АО «Агентство Регионального Развития», члену Молодежного совета при Уполномоченном по правам человека в Московской области Артему Липагину и др.

В рамках церемонии награждения были вручены дипломы победителей, кубки и ценные подарки лауреатам конкурса «Молодой правозащитник Московской области» в 2024 году. Награды вручили Ирина Фаевская, председатель молодежного совета при уполномоченном по правам человека в Московской области Светлана Погосян, президент благотворительного фонда «Линия Сердца» Валентина Шумилова, директор управления контроля и координации деятельности ПАО Сбербанк, попечитель благотворительного фонда «Линия Сердца» Татьяна Евдина.

«Благотворительный фонд «Линия сердца» уделяет большое внимание просветительской деятельности и нам особенно приятно награждать победителей впервые проводимого конкурса. Интерес к этому мероприятию среди молодежи показал, как много инициативных молодых людей с активной жизненной позицией, — отметила Валентина Шумилова. — Огромная благодарность родителям, учителям и наставникам, которые прививают чувство сострадания к ближнему, любовь к людям и Родине. Спасибо им за вклад в воспитание достойного поколения. Уверены, что конкурс станет доброй традицией. А мы, в свою очередь, будем и дальше поддерживать реализацию таких важных инициатив».

Диплом, кубок и ценный подарок за первое место получил член Общественной наблюдательной комиссии Московской области, член Общественного совета при ГУФСИН России по Московской области Ильнур Сафин. За второе место — сотрудник муниципального казенного учреждения городского округа Химки «Управление молодежной политики и территориального развития» Мамедли Эльтуран Вугар оглы. За третье место — студентка Коломенского института федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский политехнический университет» Екатерина Казанкова.

«Очень важно дать понять молодым людям, занимающимся правозащитной деятельностью, что их усилия заметны и оценены, дать им стимул продолжать творить добро. Большое спасибо Ирине Клавдиевне за поддержку реализации Конкурса», — отметила Светлана Погосян.

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