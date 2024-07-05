Омбудсмен Подмосковья посетила ПВР в детском лагере «Звонкие голоса»

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская посетила пункт временного размещения «Звонкие голоса» в г. о. Клин. Здесь проживают семьи из Донецкой и Луганской народных республик, которые вошли в состав России по итогам референдумов в сентябре 2022 года. Многие семьи приехали сюда вместе с пожилыми родителями и детьми, сообщает пресс-служба омбудсмена.

«Ко мне обратились 11 человек по волнующим их вопросам. Например, одна женщина попросила помочь ей и ее сыну. Ребенок нуждается в лечении, конечно, мы обязательно поможем, — сказала Ирина Фаевская. — По всем вопросам также взяли обращения у заявителей».

В ходе визита Ирина Фаевская пообщалась с детьми, которые сейчас на летних каникулах. Для детей каждый день проводятся разные развлекательные мероприятия: мастер-классы, игры, спортивные занятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.