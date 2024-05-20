Омбудсмен Подмосковья посетила пункт временного размещения в детском лагере

Омбудсмен Московской области Ирина Фаевская посетила ПВР в детском оздоровительном лагере «Имени 28 Героев Панфиловцев», сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Подмосковье.

Там проживают семьи из Донецкой и Луганской народных республик, которые вошли в состав России по итогам референдумов в сентябре 2022 года. Многие семьи приехали вместе с пожилыми родителями и детьми.

Ирина Фаевская пообщалась с Татьяной Гусаковой, которая одна воспитывает ребенка-инвалида, и членами семьи Худан. Жителей интересовали вопросы, касающиеся перерасчета пенсии и реабилитации ребенка-инвалида.

«Ко мне обратились с просьбами помочь по вопросам перерасчета пенсии и реабилитации для ребенка-инвалида. Все вопросы взяла на контроль, обязательно поможем, — сказала Ирина Фаевская.

В ходе визита Ирина Фаевская встретилась с детьми, прибывшими из приграничных территорий Белгорода. Детям вручили подарки от омбудсмена и волонтеров Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.