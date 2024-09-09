Омбудсмен Подмосковья посетила Православный центр образования Преподобного Сергия

Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская встретилась с детьми из Донецкой Народной Республики, проживающими в Православном центре образования им. Преподобного Сергия, в Сергиево-Посадском городском округе, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.

На базе центра, помимо общеобразовательной школы, действует школа искусств, спорта, а также ремесленные мастерские.

«У ребят здесь замечательные условия. Они не только получают образование, но и развивают свои творческие способности и таланты. Очень важно давать детям такую возможность, особенно в такое непростое для них время. С нами к детям приехали наши волонтеры, которые привезли им фрукты, сладости, школьные рюкзаки, книги, тетрадки и многое другое, — сказала Ирина Фаевская. — Хочу поблагодарить наших волонтеров за их неравнодушие, благодаря их усилиям дети в пунктах временного размещения в г. о. Ступино, округе Пушкинский и Подольске получили красивые новые школьные рюкзаки».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.