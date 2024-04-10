Омбудсмен Подмосковья посетила филиал военного госпиталя Минобороны России

Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская совместно с руководителем благотворительного фонда «Линия сердца» Валентиной Шумиловой и заместителем руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области по медицинскому сопровождению Мариной Подвойской встретились с бойцами СВО. Участникам встречи рассказали о том, как и по каким вопросам можно обратиться к уполномоченному и в филиал фонда, сообщает пресс-служба омбудсмена.

«На встрече поднимались вопросы, касающиеся помощи членам семьи, выплат, льгот ЖКХ, восстановления документов, в том числе водительских прав. Одному из участников встречи нужна помощь по жилищному вопросу, — сказала Ирина Фаевская. — На встрече были военнослужащие из Одинцовского городского округа и городских округов Подольск, Коломна, Шатура и Жуковский. Все они переживают за своих близких, потому что кому-то нужна медицинская помощь для родителей, кому-то помощь в оформлении необходимых документов для родных. Мы с коллегами все вопросы взяли на контроль».

По словам омбудсмена, в этом году уже прошли две такие встречи, и они будут проводится и дальше на регулярной основе. В конце встречи Валентина Шумилова вручила памятные подарки от благотворительного фонда «Линия сердца». Также сувениры и подарки ребятам вручила Уполномоченный.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на важность помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся, и за которых каждый из нас переживает. Благодарен, что каждый житель старается внести свою лепту. В Подмосковье и школьники, и старшее поколение собирают гуманитарную помощь, участвуют в оснащении и укомплектовании всем тем, что важно для наших военных. Но особая задача лежит на нас в той части, чтобы оказать внимание семьям, которые ждут наших ребят», — сказал Андрей Воробьев.