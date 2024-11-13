Омбудсмен Подмосковья помогла восстановить право на установление инвалидности

К подмосковному омбудсмену Ирине Фаевской обратился Алексей из Жуковского с просьбой помочь получить направление на медико-социальную экспертизу. В 2018 году заявитель перенес второй инсульт, который сильно подорвал его здоровье. Потеря координации, нарушение речи и постоянные головные боли сопровождают его жизнь и сегодня, сообщает пресс-служба омбудсмена.

«По состоянию здоровья Алексей не может трудоустроиться и никаких дополнительных источников дохода у него нет. Самостоятельно получить направление на прохождение медико-социальной экспертизы заявителю не удалось, поэтому совместно с региональным минздравом этот вопрос был проработан. В результате после всех необходимых мероприятий Алексею установили группу инвалидности и назначили пенсию», — отметила Ирина Фаевская.

Обратиться к уполномоченному можно несколькими способами: позвонить по телефону +7 (498) 602-32-20, написать на почту upchmo@mosreg.ru и прикрепить документы, подтверждающие нарушение ваших прав, заполнить форму на сайте или записаться на портале государственных и муниципальных услуг Московской области на дистанционное консультирование.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.