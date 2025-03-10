Омбудсмен Подмосковья напомнил бизнесу о новых правилах работы с ККТ в общепите

С 1 марта 2025 года во всех точках общественного питания вступили в силу новые правила работы с контрольно-кассовой техникой. Исполняющий обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова напомнила бизнесу, работающему в системе общепита о необходимости корректировки своих учетных систем. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей Подмосковья.

По информации Федеральной налоговой службу России, с 1 марта 2025 года рестораны и кафе должны выдавать потребителю бумажные кассовые чеки еще до момента оплаты заказа. При необходимости корректировок после формирования чека (например, при изменении формы оплаты или состава заказа), организации могут формировать чеки коррекции. Для этого предприятиям общественного питания в случае необходимости нужно донастроить свои учетные системы.

Чтобы переход на новые правила работы был плавным и комфортным территориальным налоговым органам ФНС России рекомендовано в течении ближайших 3-4 месяцев не проводить проверочные мероприятия, а сконцентрироваться на информировании и консультировании налогоплательщиков.

«Мы, как институт по защите бизнеса, в свою очередь, через руководителей наших общественных приемных проводим информационно-профилактическую работу по корректировке учетных систем предпринимателей», — отметила руководитель аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.