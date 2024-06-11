Контакт-центр омбудсмена Подмосковья больше года помогает предпринимателям региона

В Московской области больше года работает контакт-центр по оказанию бесплатной юридической помощи предпринимателям, созданный по инициативе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Несмотря на обилие цифровых сервисов для бизнеса, предпринимателям часто важно озвучить свою проблему «голосом» и проконсультироваться со специалистом по тому или иному вопросу. К нам часто поступают звонки, касающиеся земельно-имущественных отношений, нарушений в налоговой сфере, деятельности контрольно-надзорных органов. Предприниматели нередко просят разъяснить, что такое самообследование, профилактический визит, консультация», — рассказал Головнев.

Во всех случаях, требующих детального разбирательства, в том числе неправомерных действий со стороны правоохранительных органов, мы предлагаем обратиться к нам письменно по электронной почте uzpp@mosreg.ru.

По единому номеру 8 (800) 550-63-53 может обратиться любой представитель бизнеса, зарегистрированный или осуществляющий свою деятельность на территории региона.

С начала года больше всего звонков в контакт-центр поступило от предпринимателей из Красногорска, Щелкова и Подольска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.