Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская провела встречу с участниками СВО

18 марта уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская посетила филиал № 1 госпиталя имени Вишневского и встретилась с участниками СВО, сообщает пресс-служба омбудсмена Подмосковья.

В ходе визита Ирина Фаевская рассказала военнослужащим о мерах поддержки, которые действуют для участников СВО. Она отметила, что военнослужащие могут рассчитывать на медицинские услуги, психологическую помощь и социальные льготы.

«Мы понимаем, как важно поддерживать ребят, особенно тех, кто сейчас находится на лечении. Такие встречи проводятся регулярно, чтобы напомнить о мерах поддержки и узнать, какие вопросы волнуют военнослужащих», — подчеркнула Фаевская.

В завершение встречи омбудсмен поблагодарила медицинский персонал за их труд и вручила участникам СВО памятные подарки. Жители региона могут обратиться к уполномоченному по правам человека через МФЦ, сайт омбудсмена или по почте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.